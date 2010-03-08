Хілларі Клінтон про 8 березня, XXI сторіччя, права жінки і права людини

Держсекретар США Хіларі КЛІНТОН закликала всіх жінок об`єднатися 8 березня в боротьбі за свої права, передає РІА "Новости".

“Міжнародний жіночий день 8 березня - це день, коли потрібно задуматися над тими успіхами, які були зроблені в світі щодо просуванню прав жінок, і усвідомити, що робота в цьому напрямку ще залишається... Так давайте цей день знову присвятимо просуванню і захисту прав жінок, давайте об`єднаємося, щоб ніхто не залишився позаду в нинішньому 21 столітті”, - наголошується у вітальній заяві, поширеній Держдепартаментом.

Держсекретар нагадує, що поняття "права жінки" невіддільні від поняття "права людини".

"Ми досягли великих успіхів, але нам належить пройти ще довгий шлях. Більшість жінок у світі все ще страждають від бідності, хвороб, голоду і неосвіченості. Вони вкрай рідко бувають джерелом насильства, але дуже часто стають його об`єктами. Жінки не беруть участі в переговорах щодо встановленню миру і безпеки в конфліктах. Їхні голоси просто не чують", - підкреслила Х.КЛІНТОН.

За її словами, для США сьогодні жінка є "наріжним каменем у зовнішній політиці".

"Вкладення в розвиток потенціалу жінок в усьому світі - один з найвірніших способів досягти світового економічного прогресу, політичної стабільності, і процвітання для людей всього світу", - вважає Держсекретар.