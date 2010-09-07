Сьогодні загальний страйк проти підвищення пенсійного віку

У Франції профспілки проводять сьогодні загальний страйк проти планів уряду підвищити пенсійний вік на два роки – до 62-х років, повідомляє Радіо "Свобода".

Організатори заявляють, що в акціях по всій країні візьмуть участь сотні тисяч людей. У зв`язку із страйком буде порушений графік роботи аеропортів, залізниць, міського громадського транспорту.

З понеділка у Франції бастують також учителі – проти масових скорочень і намічених реформ у сфері освіти.