Сьогодні загальний страйк проти підвищення пенсійного віку
02:40, 07 вересня 2010Світ
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Повідомлення з Франції
У Франції профспілки проводять сьогодні загальний страйк проти планів уряду підвищити пенсійний вік на два роки – до 62-х років, повідомляє Радіо "Свобода".
Організатори заявляють, що в акціях по всій країні візьмуть участь сотні тисяч людей. У зв`язку із страйком буде порушений графік роботи аеропортів, залізниць, міського громадського транспорту.
З понеділка у Франції бастують також учителі – проти масових скорочень і намічених реформ у сфері освіти.
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