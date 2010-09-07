Сьогодні загальний страйк проти підвищення пенсійного віку

02:40, 07 вересня 2010
Світ
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Повідомлення з Франції

У Франції профспілки проводять сьогодні загальний страйк проти планів уряду підвищити пенсійний вік на два роки – до 62-х років, повідомляє Радіо "Свобода".

Організатори заявляють, що в акціях по всій країні візьмуть участь сотні тисяч людей. У зв`язку із страйком буде порушений графік роботи аеропортів, залізниць, міського громадського транспорту.

З понеділка у Франції бастують також учителі – проти масових скорочень і намічених реформ у сфері освіти.

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