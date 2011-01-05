ЄС і США висловлюють жаль з приводу закриття офісу ОБСЄ у Мінську

Європейський Союз і США висловлюють жаль з приводу закриття офісу ОБСЄ у Мінську.

Про це йдеться у спільній заяві прес-секретарів Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН і держсекретаря США Гілларі КЛІНТОН, переданому агентству УНІАН.

«Мандат місії не закінчено, про що свідчить критична оцінка ОБСЄ президентських виборів» в Білорусі, зазначається у заяві.

ЄС і США заявляють, що самі вибори, а також те, що сталося після них, зокрема, затримання кандидатів у президенти і рейди і затримання представників ЗМІ, є кроком назад у розвитку демократичного управління в Білорусі.

К.ЕШТОН і Х.КЛІНТОН закликали Мінськ до негайного звільнення усіх затриманих, а також ще раз закликали владу Білорусі виконати зобов`язання перед ОБСЄ у питаннях реформування виборчого процесу і поважання до прав людини.

«ОБСЄ виконала значну роботу, зокрема, у сприянні розбудові інститутів, верховенству права і у підтримці розвитку громадянського суспільства. ЄС і США і далі бажають допомагати Білорусі у виконанні її зобов`язань перед ОБСЄ у сфері прав людини і фундаментальних свобод», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент Олександр ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко придушила акції протесту опозиції, заарештувавши більш як 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у президенти.

31 грудня Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило, що влада країни не продовжила мандат офісу ОБСЄ в Мінську. На думку офіційного Мінська, оцінка результатів діяльності білоруського офісу ОБСЄ свідчить, що мандат офісу виконано.