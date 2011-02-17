Противники Каддафі через Facebook закликають на акції протесту

01:38, 17 лютого 2011
Світ
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У Лівії на сьогодні призначено "День гніву"

У Лівії сьогодні мають пройти антиурядові акції. Вийти на вулиці в “День гніву" закликали в соціальній мережі Facebook супротивники режиму лівійського лідера Муамара Каддафі, повідомляє Радіо Свобода.

У середу міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала владу Лівії припинити переслідування політичних активістів і дозволити мирні демонстрації.

У вівторок і середу в зіткненнях з поліцією в Бенгазі - другому за величиною місті Лівії - були поранені 38 демонстрантів.

 

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