Від повеней на півдні Китаю постраждали мільйони людей

В результаті сильних злив і гроз на півдні Китаю загинули щонайменше 23 людини, декілька тисяч залишилися без притулку. Як повідомляє в суботу китайське інформаційне агентство Сіньхуа, «постраждали мільйони людей».

За даними агентства, в провінції Гуйчжоу у п`ятницю і суботу було затоплено близько 20 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, зруйновано понад 3 тисячі будинків, загинули 7 осіб.

В сусідній провінції Гуандун через сильні дощі зійшли кілька селів, що зруйнували близько 800 будинків. Через викликану негодою поломку залізниці в потягу між містами Мейчжоу і Шаньтоу в провінції Гуандун застрягли 1 тис. 100 осіб.