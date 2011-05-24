Обама втік від вулкану

Президент США Барак Обама, державний візит якого до Великобританії мав початися у вівторок, пізно ввечері у понеділок вже прибув до Лондона, передає РІА Новости.

Вирішено було скоротити візит президентського подружжя до Ірландії в світлі небезпеки закриття повітряного простору через нову хмару вулканічного попелу з Ісландії.

"З огляду на останні зміни траекторії хмари вулканічного попелу Air Force One відбуває до Лондона сьогодні ввечері. Завтрашні заходи пройде за наміченим планом", - повідомив раніше журналістам, заступник прес-секретаря Білого дому.

У "Стэнстеді" високих гостей зустріли представники МЗС Сполученого Королівства і посол США у Лондоні Луїс Сусман. Саме в його резиденції Обама проведе незаплановану ніч у Лондоні.

Вранці у вівторок за президентським подружжям прибудуть спадкоємець британського престолу, принц Уельський Чарльз з дружиною Каміллою, які супроводжуватимуть Барак і Мішель Обаму в Букінгемський палац, де ті житимуть впродовж візиту.