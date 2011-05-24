ЄС ввів санкції проти білоруських прокурорів

Рада міністрів закордонних справ ЄС розширила список білоруських посадовців, яким заборонений в`їзд до країн Євросоюзу і банківські активи яких заморожуються, повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією брюссельського журналіста Віктора Онучка, ці обмежувальні заходи, введені Радою ЄС, не були сенсацією. Держави Євросоюзу погоджували їх після виголошення вироків колишньому кандидатові в президенти Білорусі Андрію Санникову та іншим представникам білоруської політичної опозиції та громадянського суспільства. Отже міністри затвердили цю ухвалу без дискусії.

До списку, очолюваного президентом Лукашенком, додалися ще 13 імен - головним чином, суддів і прокурорів у процесах над опозицією.