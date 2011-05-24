Литва проти економічних санкцій щодо Білорусі

Президент Литви Даля Грибаускайте виступає проти введення економічних санкцій щодо Білорусі, про це вона заявила на прес-конференції після зустрічі з кабінетом міністрів республіки.

Голови МЗС країн ЄС у понеділок обговорювали введення додаткових санкцій щодо Білорусії, і, зокрема, розширили "чорний список" білоруських офіційних осіб, до яких передбачені обмежувальні заходи, в т.ч. заморожування рахунків і заборона на в`їзд в Євросоюз. На додаток до списку з 175 білоруських офіційних осіб на чолі з Лукашенком, країни ЄС домовилися внести 13 нових.

"Я категорично проти санкцій проти самої держави або проти компаній, які прямо впливають на збір бюджету в білоруській державі", - цитує РІА "Новости".

На думку голови литовської держави введення економічних санкцій до Білорусії було б "ударом нижче поясу" в умовах складної економічної ситуації в країні, а Литва зацікавлена в стабільності сусіда.

Проте введення обмежувальних заходів щодо конкретних осіб Грибаускайте вважає доцільним.

У понеділок Нацбанк Білорусії девальвував білоруський рубль більш ніж на 50%. На вівторок офіційний курс встановлений у розмірі 4930 білоруських рублів за долар, 6914,82 за євро і 173,95 за російський рубль.