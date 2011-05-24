ДНК Стросс-Кана виявили на одязі покоївки
Адвокат екс-глави МВФ не коментує
ДНК колишнього глави Міжнародного валютного фонду Домініка СТРОСС-КАНА виявлено на одязі 32-річної покоївки нью-йоркського готелю Sofitel, яка звинувачує його у згвалтуванні.
Як повідомляє «Газета.ру», за словами джерел, знайомих із ходом розслідування справи, результати експертизи сталі відомі у понеділок.
Адвокат екс-глави МВФ Бенджамін БРАФМАН відмовився коментувати цю інформацію.
Д.СТРОСС-КАН був арештований в Нью-Йорку 14 травня за кілька хвилин до зльоту його літака, що прямував до Парижа.
21 травня манхеттенський суд звільнив його під заставу в 1 млн. доларів.
Зараз Д.СТРОСС-КАН перебуває під домашнім арештом, за ним ведеться цілодобове спостереження за допомогою електронного браслета.
Судові слухання призначено на 6 червня.