У Білорусі - великі черги біля магазинів і обмінних пунктів

У Білорусі після девальвації білоруського рубля виникли великі черги біля магазинів, обмінних пунктів та бензозаправок.

Про це повідомляє сайт Бі-Бі-Сі.

Національний банк країни девальвував білоруський рубль на 56%. Бензин у Білорусі подорожчав на 20%. Обіцяна Президентом Олександром ЛУКАШЕНКОМ перед грудневими виборами середня зарплата у 500 доларів США, за підрахунками незалежних економістів, зменшилася до 200 доларів.

Такі рішення центробанку призвели до скуповування продуктів, величезних черг біля магазинів, обмінних пунктів і бензозаправок.

Білоруси намагаються "скинути" знецінені рублі, щоб хоч якось врятувати свої гроші, купуючи побутову техніку і запасаючись харчами. Однак ще до оголошення про девальвацію протягом останніх кількох тижнів магазини спорожніли. Не маючи упевненості у завтрашньому дні, білоруси скуповують навіть сіль і сірники.

Влада Білорусі повідомляє, що девальвація здійснена "для стабілізації ситуації на валютному ринку країни".

Однак, відзначає Бі-Бі-Сі, після запровадження нового курсу валюта у обмінних пунктах не з’явилася.

За даними експертів, з початку року білоруський рубль подешевшав більш як на 70%.

Після того, як на початку 2009 року відбулася 20-відсоткова девальвація, А.ЛУКАШЕНКО неодноразово заявляв, що більше раптового й одномоментного знецінення валюти не буде.