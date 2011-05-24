Швейцарія включила президента Сирії в список санкцій

Влада Швейцарії вирішили розширити санкції проти Сирії, включивши до списку президента цієї країни Башара Асада та ключових членів сирійського уряду, йдеться в поширеному повідомленні Державного секретаріату з економіки Швейцарії, повідомляє Бі-бі-сі.

Раніше США і Євросоюз прийняли рішення заморозити рахунки президента Сирії і кількох чиновників, а також ввести обмеження для їх пересування.