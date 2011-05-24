Швейцарія включила президента Сирії в список санкцій
23:32, 24 травня 2011Світ
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Раніше рахунки заморозили США і Євросоюз
Влада Швейцарії вирішили розширити санкції проти Сирії, включивши до списку президента цієї країни Башара Асада та ключових членів сирійського уряду, йдеться в поширеному повідомленні Державного секретаріату з економіки Швейцарії, повідомляє Бі-бі-сі.
Раніше США і Євросоюз прийняли рішення заморозити рахунки президента Сирії і кількох чиновників, а також ввести обмеження для їх пересування.
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