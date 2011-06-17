Європейський Союз наголошує на своїй готовності надати Україні експертну та фінансову допомогу в імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про заявив міністр Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на висновки, ухвалені за результатами міністерської зустрічі з питань юстиції, свободи та безпеки між Україною та ЄС, яка відбулася 16 червня в Києві.

За словам О.ЛАВРИНОВИЧА, обидві сторони привітали досягнутий прогрес у питаннях візового діалогу.

Зокрема, за підсумками засідання сторони відзначили, що після отримання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС візовий діалог між Україною та ЄС увійшов в операційну фазу.

У ході зустрічі у Києві сторони обговорили звіт України про прогрес в імплементації першої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму, зокрема, ситуації з ухвалення необхідних законодавчих змін для досягнення відповідних стандартів.

Сторона ЄС привітала Звіт України про прогрес в імплементації першої фази Плану дій та закликала Україну завершити вирішення інших питань з тим, щоб відповідати вимогам стандартів першої фази.

Євросоюз наголосив на своїй готовності надати Україні експертну і фінансову допомогу в імплементації Плану дій в рамках існуючих інструментів для України та зважаючи на погоджені пріоритети.

ЄС також наголосив на необхідності визначення єдиного провідного учасника переговорів зі сторони України з цього питання.