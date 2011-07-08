Суд у Литві заборонив календарі із зображенням радянських пам'ятників

Вільнюський окружний суд заборонив підприємству Hesona, власникові Груто-парку поблизу литовського курортного містечка Друскінінкай продавати календарі із зображенням радянських скульптур, а віддруковані екземпляри ухвалив знищити протягом 10 днів, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Литовське радіо.

Серед заборонених символів радянської епохи фото таких скульптур, як "Мати Хрестової гори", "Чотири комунари", пам`ятник радянським партизанам-підпільникам та інші. При цьому на підприємство накладений невеликий штраф.

Водночас суд відхилив позови п`яти скульпторів, які претендують на авторську винагороду за демонстрацію своїх творів. Свої претензії вони аргументували тим, що хоча уряд свого часу передав радянські монументи творцям Груто-парку в тимчасове безкоштовне користування, вони мають з цього вигоду, беручи гроші не тільки за вхід до парку, а й за фотографування в ньому, а також здійснюючи видавничу діяльність.

Груто-парк був створений 2000 року як музей "мистецтва тоталітарного періоду". Крім багатьох монументів, зібраних з усіх місць Литви (пам`ятники Леніну, Сталіну та іншим діячам радянської доби), з`явився і великий музей, де зібрані зразки "наочної комуністичної пропаганди і агітації".