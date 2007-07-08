Жертвами теракту на півночі Іраку стали 105 людей
05:54, 08 липня 2007Світ
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Автомобіль вибухнув біля ринку
Під час вибуху замінованого автомобіля на півночі Іраку в суботу, за уточненими даними, загинули 105 людей, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на місцеву поліцію.
Раніше агентство Рейтер повідомляло про 20 загиблих і 40 поранених.
Припаркований автомобіль вибухнув вранці біля пожвавленого ринку в невеликому селі неподалік Емерлі, розташованому поруч з містечком Туз Хурмато.
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