Жертвами теракту на півночі Іраку стали 105 людей

Під час вибуху замінованого автомобіля на півночі Іраку в суботу, за уточненими даними, загинули 105 людей, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на місцеву поліцію.

Раніше агентство Рейтер повідомляло про 20 загиблих і 40 поранених.

Припаркований автомобіль вибухнув вранці біля пожвавленого ринку в невеликому селі неподалік Емерлі, розташованому поруч з містечком Туз Хурмато.