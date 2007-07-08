У британських службах безпеки працюють до 8 терористів?

До 8 чоловік, що працюють в британській поліції і інших службах безпеки, пов`язані з різними терористичними організаціями, включаючи "Аль-Кайєду". Така інформація опублікована відразу в декількох британських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела, передає телеканал Sky News.

За цими даними, в головній службі внутрішньої розвідки Великої Британії MI5 був складений список цих людей. Вони зайняті як в поліції, так і в деяких інших британських службах безпеки. Деякі з них навіть проходили спеціальну підготовку в таборах терористів в Афганістані і Пакистані. Разом з тим, поліція не має юридичних повноважень для їх відчуження і затримання.

РБК-Україна