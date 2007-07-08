Король Непалу відсвяткував день народження під акції протесту

Позбавлений майже всіх повноважень і непопулярний в Непалі король ГЬЯНЕНДРА святкує свій 61-й день народження під акції протесту супротивників монархії, повідомляє газета "Кантіпур".

В суботу в різних районах непальської столиці Катманду відбулися мітинги і демонстрації впливових лівих партій і молодіжних рухів. Сотні маоїстів, які рік тому склали зброю і увійшли до складу нового парламенту, комуністів та їхніх прихильників пройшли центром міста, викрикуючи гасла проти ГЬЯНЕНДРИ. Розгнівані демонстранти зруйнували монархічний символ - вибите на камені на парадних воротях в центрі Катманду зображення королівської корони, повідомляє видання.

Напередодні в королівському палаці відбулася урочиста вечеря, на яку були запрошені 1000 осіб. Проте привітати нешанованого в народі короля прийшли лише близько 125 осіб, в основному колишні урядовці та політики. Іноземні дипломати і діючий політичний істеблішмент проігнорували урочистості, що тривають три дні і завершаться в неділю.

Король ГЬЯНЕНДРА зійшов на престол в 2001 році після загибелі за дивних обставин всієї його родини. Восени 2002 роки він звільнив прем`єр-міністра країни, а замість нього призначив свого ставленика. З 2002 по 2005 рік він змінив трьох керівників уряду, після чого сам очолив кабінет міністрів, узурпувавши владу в країні. У квітні минулого року на хвилі народного гніву король ГЬЯНЕНДРА був змушений передати владу семипартійному альянсу.

Розташований в Гімалаях Непал формально залишається останнім індуїстським королівством , зазначає РІА «Новости».