Абрамович збільшив ”персональну армію”: побоюється викрадення

Один з найбагатших російських бізнесменів Роман Абрамович збільшив чисельність своєї особистої охорони до 40 чоловік, пише в неділю газета Sunday Times.

За даними видання, на даний час власника англійського клубу "Челсі" на території Великої Британії охороняють 20 охоронців, стільки ж під час прогулянок на яхті, поїздок до Росії і відпочинку.

"Персональна армія" Абрамовича, на зміст якої щорічно витрачається більше півтора мільйонів доларів, приблизно у вісім разів більша за охорону інших бізнесменів і знаменитостей. Однією з причин збільшення числа охоронців називається побоювання самого Абрамовича, що його можуть викрасти, повідомляє газета.

Кістяк охорони російського мільярдера складають колишні солдати елітних підрозділів збройних сил Великої Британії під керівництвом колишнього офіцера підрозділу спеціального призначення Марка Скіппа (Mark Skipp). За словами джерела з оточення Абрамовича, йому подобається бути захищеним колишніми солдатами, і він не заперечує проти того, що їм треба переплачувати.

Видання відзначає, що десять охоронців знаходяться в будинку Абрамовича в престижному лондонському кварталі Белгравія і в заміському особняку в графстві Сассекс. Ще троє - в апартаментах в Найтбриджі.

На прохання англійської газети прокоментувати збільшення числа охоронців російського бізнесмена, його прес-секретар відповів, що "особисту охорону пана Абрамовича не слід коментувати".

РІА Новости