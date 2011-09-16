Охорона Путіна лютує: фейс-контроль не пройшли віце-прем'єр РФ і міністр

Голову російського уряду на Міжнародному інвестиційному форумі в Сочі цього року охороняють так ретельно, що справа закінчилася гучним конфузом.

На захід через зайву пильність бодігардів прем`єр-міністра РФ довго не могли потрапити віце-прем`єр РФ Ігор Сечін і міністр енергетики Росії Сергій Шматко, а затриманого раніше голову "ГМК "Норильского никеля" Владимира Стржалковського ставлення охоронців розлютило до такої міри, що він пообіцяв більше не фінансувати форум, пише Newsru.

У числі затриманих членів делегації Сечіна на контрольно-пропускному пункті біля одного з основних входів також опинився голова ВАТ "НК"Роснефть" Едуард Худайнатов. За даними РБК, тільки після тривалих переговорів з охоронцями і дзвінків по мобільному телефону високопоставлених чиновників проблему вдалося вирішити, і делегацію, що складається приблизно з десяти чоловік, пропустили на форум.