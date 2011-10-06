В ОБСЄ теж хочуть знати імена замовників убивства Гонгадзе

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунья МІЯТОВІЧ закликає владу України забезпечити повну прозорість в судовому процесі за звинуваченням екс-генерала МВС Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Відповідна заява Д.МІЯТОВІЧ обнародувана на офіційному сайті Організації з безпеки і співпраці в Європі.

"На жаль, процес, що поновився сьогодні, залишається закритим для ЗМІ. Це викликає занепокоєння щодо ступеня його прозорості. У листі українській владі 13 вересня я наголосила на важливості вільного висвітлення цієї "справи десятиліття". Всі обставини, пов`язані з жорстоким вбивством Георгія Гонгадзе, мають бути обнародувані, а причетність до нього офіційних осіб не повинна ховатися під приводом секретності", - цитує сайт слова Д.МІЯТОВІЧ.

На її думку, публічність процесу сприятиме підвищенню довіри суспільства результатам розслідування справи Г.Гонгадзе. "Я допускаю, що деякі секретні матеріали судової справи, що відносяться до питань національної безпеки, вимагають конфіденційності. Проте безплідні зусилля останнього десятиліття з пошуку замовників цього вбивства вимагають від суду на цьому завершальному етапі максимальної відкритості, щоб його результатам можна було довіряти", – говориться в заяві Д.МІЯТОВІЧ.

Представник ОБСЄ зазначила, що тільки гласна і рішуча реакція з боку урядів на насильство стосовно журналістів, яка має результатом віддання під суд виконавців і замовників, могла б звільнити ЗМІ від боязні висвітлення гострих питань, що представляють суспільний інтерес.