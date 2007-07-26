Модернізовані МіГ-31 зможуть боротися з винищувачами п`ятого покоління, повідомляє ІТАР-ТАРС. За словами головкому ВПС Росії Олександра Зеліна, на тих МіГ-31, що нині проходять ремонт і модернізацію будуть використані технології, одержані в рамках робіт над винищувачем п`ятого покоління. Це підвищить бойову цінність МіГа в 1,5-4 рази - залежно від завдань.

Модернізовані літаки можуть вражати цілі на дистанції до 200 кілометрів. Завдяки радарові та ракетам нового покоління значно зросла дистанція виявлення і впевненого враження літаків-"невидимок" та крилатих ракет на малих і надмалих висотах. Як і раніше, МіГ-31 можна використовуватися як літак дальнього виявлення радіолокації та управління для винищувачів інших типів.