Єврокомісія стурбована перешкодами мирним демонстраціям в Україні

Європейська комісія стурбована перешкодами мирним демонстраціям в Україні.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в прес-офісі Комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана ФЮЛЕ.

“Ми стурбовані повідомленнями про перешкоди мирним демонстраціям, включаючи ознаки надмірного використання сили правоохоронцями. В цьому контексті ми наголошуємо на потребі влади забезпечити умови для свободи зібрань та висловлювань”, - зазначається в повідомленні.

В прес-офісі також повідомили, що їм відомо про “неясну ситуацію”, в якій загинув учасник акції протесту чорнобильців Геннадій Конопльов у Донецьку.

“Ми взяли до уваги, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вже доручив генеральному прокурору розслідувати цю смерть. Ми закликаємо компетентні українські органи влади вивчити цю справу і своєчасно з’ясувати обставини його смерті”, - зазначили в прес-офісі.

В прес-офісі також уточнили, що делегація ЄС в Києві уважно стежить за протестами ветеранів війни в Афганістані та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.