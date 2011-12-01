Туск говорив із Меркель про перспективи асоціації України та ЄС
22:20, 01 грудня 2011Світ
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Обговорить ще й з Баррозу
Глава польського уряду Дональд ТУСК сьогодні обговорив з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ перспективи Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яку українська влада сподівається парафувати на спільному саміті 19 грудня в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Д.ТУСК сказав сьогодні на прес-конференції.
Він назвав "тему України" однією з двох найважливіших, які він обговорював з А.МЕРКЕЛЬ під час телефонної розмови сьогодні вранці.
Прем’єр зазначив також, що ситуацію в Україні буде обговорювати сьогодні увечері у Варшаві з главою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, інформує прес-служба польського уряду.
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