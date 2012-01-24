У Єгипті скасовують надзвичайний стан, що діяв понад 30 років
22:12, 24 січня 2012Світ
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З ранку 25 січня
Правляча в Єгипті Вища рада збройних сил ухвалила рішення з 25 січня 2012 року скасувати в республіці надзвичайний стан, передає РІА «Новости».
Надзвичайний стан діяло в Єгипті більш як 30 років.
"Ми ухвалили рішення скасувати надзвичайний стан, починаючи з ранку 25 січня", - заявив глава Військової ради маршал Хусейн ТАНТАВІ.
За його словами, передбачені режимом НС покарання, як і раніше, діятимуть лише щодо злочинів, пов`язаних із бандитизмом.
Це очікуване рішення приурочене до святкування першої річниці січневого народного повстання, що привело до повалення режиму Хосні МУБАРАКА.
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