У Єгипті скасовують надзвичайний стан, що діяв понад 30 років

Правляча в Єгипті Вища рада збройних сил ухвалила рішення з 25 січня 2012 року скасувати в республіці надзвичайний стан, передає РІА «Новости».

Надзвичайний стан діяло в Єгипті більш як 30 років.

"Ми ухвалили рішення скасувати надзвичайний стан, починаючи з ранку 25 січня", - заявив глава Військової ради маршал Хусейн ТАНТАВІ.

За його словами, передбачені режимом НС покарання, як і раніше, діятимуть лише щодо злочинів, пов`язаних із бандитизмом.

Це очікуване рішення приурочене до святкування першої річниці січневого народного повстання, що привело до повалення режиму Хосні МУБАРАКА.