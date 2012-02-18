Московська поліція зірвала масову бійку в центрі міста

19:51, 18 лютого 2012
Світ
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Затримали понад 50 осіб

Співробітники поліції запобігли масовій бійці в центрі Москви націоналістів з представниками «неслов`янських національностей», затримавши понад 50 осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі московської поліції, сьогодні після санкціонованого пікету націоналістів на Чистих ставках частина учасників акції вирушила до центру міста, де за попередньою домовленістю з радикально налаштованими представниками неслов`янських національностей, між ними мало відбутися з`ясування відносин.

«В результаті дій поліції в районі вулиці Велика Никітська і прилеглих провулках було затримано понад 50 осіб слов`янської і неслов`янської зовнішності. Наразі їх доставлено до відділів поліції для притягнення до адміністративної відповідальності. Тим самим московські поліцейські запобігли масовій бійці», - наголошується в повідомленні.

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