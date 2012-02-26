Російський мільярдер оголосив конкурс на назву своєї партії

Мільярдер Михайло ПРОХОРОВ, який балотується в президенти Росії, оголосив конкурс на назву нової партии.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі в Twitter.

«Запропонуйте свою назву для партії Михайла ПРОХОРОВА. Найкращий з варіантів стане офіційним», - написав він.

21 лютого М.ПРОХОРОВ повідомив, що приступає до створення незалежної правої партії. За його задумом, нова політична структура представлятиме його виборців, охопить всю Росію і спиратиметься на регіони.

У червні 2011 року М.ПРОХОРОВ очолив "Правое дело" і почав готувати цю партію до парламентських виборів. Проте у середині вересня в партії спалахнув скандал: у перший день передвиборчого з`їзду делегати розділилися на прихильників і супротивників М.ПРОХОРОВА, і наступного дня в Москві проходили вже два з`їзди. На одному з них делегати змістили партійного лідера, а на другому М.ПРОХОРОВ оголосив про "рейдерське захоплення" партії, свій вихід з неї і наміри створити нову політичну силу.

Мільярдер раніше також говорив, що у разі програшу на президентських виборах 4 березня не піде з політики, і як один із можливих варіантів своєї подальшої діяльності назвав роботу над створенням партії.