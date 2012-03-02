У NASA вкрали коди управління Міжнародною космічною станцією

З американського аерокосмічного агентства вкрали незашифрований комп'ютер з кодами команд і контролю Міжнародної космічної станції, зізнався генеральний інспектор NASA Пол Мартін на засіданні Конгресу США. Пропажа, імовірно, сталася в березні 2011 року і була виявлена в результаті проведеного внутрішнього аудиту, передає CBS.

Викрадачі ноутбука, ймовірно, дістали доступ до інформації, що зберігалася там, але в цьому, на думку Мартіна, немає нічого страшного. Застосувати коди на практиці і отримати яку-небудь вигоду зловмисниками вдалося б, тільки якщо б у них під рукою була система космічного зв'язку і необхідні дані для управління МКС.

Зниклі дані стали лише частиною величезної кількості вкраденої за останній рік конфіденційної інформації. Тільки за останні два роки співробітниками NASA було загублено 48 ноутбуків, лише 1% яких був зашифрований, уточнює журнал "Новини космонавтики".

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