Поблизу Тбілісі починаються грузино-американські військові навчання

04:58, 10 березня 2012
Світ
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У маневрах візьмуть участь американські морські піхотинці та військовослужбовці 4-ї піхотної бригади сухопутних військ Збройних сил Грузії

НавійськовомуполігоніВазіанівпередмістіТбілісі з10по 24березня триватимутьгрузино-американськівійськові навчанняAgile Spirit2012.За інформацієюпосольстваСША вГрузії,вманеврахвізьмутьучастьамериканськіморськіпіхотинцітавійськовослужбовці 4-ї піхотноїбригадисухопутнихвійськЗбройнихсилГрузії.

Метоюнавчань, повідомиливпосольстві,є поглибленнявзаємодіїміжвійськовимипідрозділамидвохкраїн, обміннавичкамиі можливостямидляпроведеннямиротворчихопераційта операційзборотьбипроти повстанців.

Крімтого, входіманеврівбудеудосконаленотактикуконвоюванняіескортування, відпрацьованатехніказнешкодженнясаморобнихвибуховихпристроїв,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.

 

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