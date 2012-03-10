Поблизу Тбілісі починаються грузино-американські військові навчання
04:58, 10 березня 2012Світ
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У маневрах візьмуть участь американські морські піхотинці та військовослужбовці 4-ї піхотної бригади сухопутних військ Збройних сил Грузії
НавійськовомуполігоніВазіанівпередмістіТбілісі з10по 24березня триватимутьгрузино-американськівійськові навчанняAgile Spirit2012.За інформацієюпосольстваСША вГрузії,вманеврахвізьмутьучастьамериканськіморськіпіхотинцітавійськовослужбовці 4-ї піхотноїбригадисухопутнихвійськЗбройнихсилГрузії.
Метоюнавчань, повідомиливпосольстві,є поглибленнявзаємодіїміжвійськовимипідрозділамидвохкраїн, обміннавичкамиі можливостямидляпроведеннямиротворчихопераційта операційзборотьбипроти повстанців.
Крімтого, входіманеврівбудеудосконаленотактикуконвоюванняіескортування, відпрацьованатехніказнешкодженнясаморобнихвибуховихпристроїв,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.
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