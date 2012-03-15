Засновник піраміди МММ знову опинився за ґратами

Скандально відомий засновник піраміди МММ Сергій Мавроді знову опинився за ґратами. Цього разу підприємця звинуватили в адміністративному правопорушенні, повідомляє ТСН.

Хамовнічеський суд Москви ввечері 14 березня постановив заарештувати Мавроді на п'ять діб.

За даними суду, Мавроді протягом тривалого часу ухилявся від сплати штрафу в розмірі однієї тисячі рублів.

Зараз у провадженні мирового судді знаходяться ще десять аналогічних адміністративних справ.

За що саме виписувалися штрафи, - не уточнюється.

Сергій Мавроді відомий як творець найбільшої в історії Росії фінансової піраміди, від якої постраждали мільйони вкладників.

Вісім років він переховувався від слідства, був засуджений за шахрайство, але потім все ж був заарештований і відправлений за ґрати. У травні 2007 року він вийшов на свободу.

В 2011 році Мавроді оголосив про створення нової фінансової піраміди - МММ-2011. Він пояснив, що має намір компенсувати громадянам їхні втрати від піраміди 1990-х років.

Спроби російської влади заборонити МММ-2011 не увінчалися успіхом.