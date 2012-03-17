ЗМІ: Стратили обох засуджених за теракт у мінському метро
18:41, 17 березня 2012Світ
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Разом з тим, офіційного підтвердження одержати поки не вдається
ЗМІ: Стратили обидвох засуджених за теракт у мінському метро
Ряд білоруських інтернет-ресурсів у суботу повідомляють про те, що страчені обидва засуджених у справі про теракт в мінському метро - Дмитро Коновалов і Владислав Ковальов.
ЗМІ посилаються на неназвані джерела. Разом з тим, офіційного підтвердження одержати поки не вдається.
Про те, що страчено Ковальова, раніше у суботу повідомила його матір Любов Ковальова. Повідомлення про це вона отримала поштою з Верховного суду Білорусії.
Теракт у Мінську було скоєно 11 квітня 2011 року. В результаті 15 чоловік загинули, більше 200 дістали поранення.
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