ЗМІ: Стратили обох засуджених за теракт у мінському метро

ЗМІ: Стратили обидвох засуджених за теракт у мінському метро

Ряд білоруських інтернет-ресурсів у суботу повідомляють про те, що страчені обидва засуджених у справі про теракт в мінському метро - Дмитро Коновалов і Владислав Ковальов.

ЗМІ посилаються на неназвані джерела. Разом з тим, офіційного підтвердження одержати поки не вдається.

Про те, що страчено Ковальова, раніше у суботу повідомила його матір Любов Ковальова. Повідомлення про це вона отримала поштою з Верховного суду Білорусії.

Теракт у Мінську було скоєно 11 квітня 2011 року. В результаті 15 чоловік загинули, більше 200 дістали поранення.

РІА «Новости»