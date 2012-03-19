У Канаді вечірки до Дня Святого Патріка вийшли з-під контролю

Тривале святкування Дня Святого Патрика вилилося в масові безпорядки в канадському Лондоні (провінція Онтаріо).

Як повідомляє NEWSru з посиланням на місцеві ЗМІ, безпорядки розпочалися біля коледжу Фаншо, коли кілька студентських вечірок вийшли з-під контролю.

Увечері в поліцію і пожежну службу надійшло повідомлення про пожежу в студентському кварталі: натовпи гуляк розвели посеред вулиці багаття, розтопивши його чим завгодно. Пожежників, які прибули на місце події, закидали пивними пляшками, цеглою, шинами, дошками і просто сміттям.

Коли на місце пожежі як підкріплення приїхали поліцейські, натовп зустрів їх з агресією. Поліція оголосила святкуючих "незаконними зборами" і наказала розійтися, на що студенти не звернули ніякої уваги.

Всі автомобілі та інші транспортні засоби були евакуйовані з району. Студентам, які розбушувалися, вдалося захопити фургон місцевого телеканалу CTV News, якого спочатку перекинули, а потім підпалили.

При цьому місцева влада вирішила не направляти нові наряди пожежників і поліції, порахувавши, що міським володінням не загрожує безпосередня небезпека, а щоб уникнути погіршення ситуації, навіть відкликали 50 працівників поліції і 10 пожежників, які вже працювали на місці.

Основну частину натовпу представникам правоохоронних органів, які залишилися, вдалося розігнати за допомогою димових шашок. Утім працівники поліції залишалися в студентському кварталі до світанку.

Внаслідок 17 поліцейських автомобілів дістали пошкодження, а місту було завдано збитків на суму 100 тис. доларів.

11 чоловік, сім з яких виявилися студентами коледжу Фаншо, були заарештовані.