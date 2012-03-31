У США розстріляли похоронну процесію: один загиблий, 10 поранених

Як передає РІА «Новости», надзвичайна пригода сталася біля будівлі похоронного бюро в північно-східному районі о 9 годині вечора за місцевим часом (05.00 мск суботи). За словами пастора, зловмисник почав стріляти по людях, коли закінчилася жалобна церемонія в каплиці при похоронному бюро. На похоронах афро-американська сім'я й родичі прощалися з хлопцем, якого було недавно застрелено.

Після того, як почалися постріли, в похоронному бюро й каплиці виникла паніка.

За попередніми даними, зловмисники стріляли з 9-міліметрового пістолета й ще однієї, поки не встановленої, зброї. Поліція веде пошуки злочинців, які зникли з місця пригоди.

За інформацією телекомпанії Fox, стрілянина велася з автомобіля.

Трьох поранених було евакуйовано на вертольоті до лікарні Jackson Memorial Hospital, при університеті Майамі. Серед постраждалих - п'ятирічна дівчинка.