У Британії вибухнув хімічний завод

На хімічному підприємстві міста Біллінгем на півночі Англії у четвер незабаром після півночі стався великий вибух.

Вслід за цим на заводі, що належить компанії Imperial Chemical Industries, почалася сильна пожежа, повідомив представник місцевої поліції. Горіли хімікати, різні гази.

Для гасіння вогню на місце інциденту прибуло 11 пожежних машин, повідомляє NEWSru.

Медичну допомогу було надано двом працівникам підприємства, які дістали опіки і дрібні пошкодження, передає британський канал SkyNews.

О 2:45 за місцевим часом поліція оголосила надзвичайний стан, була проведена евакуація довколишніх будинків. Пізніше вогонь вдалося локалізувати, небезпеку було усунуто.

Як зазначив представник поліції Іан РІЧАРДС, місцеві служби регулярно проводять навчання з усунення можливих надзвичайних пригод, пов`язаних із хімічним виробництвом, і тому з цим потенційно дуже небезпечним інцидентом вдалося розібратися швидко і ефективно.

Завод, який виробляв синтетичний амоній, припинив роботу на невизначений термін.