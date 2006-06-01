Дружина Путіна вивела свою формулу щастя
13:17, 01 червня 2006Світ
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Першу леді Росії запросили на батьківські збори
Напередодні Міжнародного дня захисту дітей в "Російській газеті" пройшли батьківські збори за участю Людмили Путіної.
Газета поставила дружині президента питання: "А ви щаслива людина? І що у вашому розумінні щастя?"
Людмила Путіна відповіла: "Щастя - це, напевно, рух назустріч один одному. Не важливо, в якому спілкуванні. Чоловік - жінка. Людина - держава. Батьки - діти. Рух назустріч один одному".
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