Путін приїде до Львова

Голова Львівської обласної державної адміністрації Петро ОЛІЙНИК стверджує, що Президент Росії Володимир ПУТІН під час візиту в Україну відвідає Львів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар львівського губернатора Іванка ПОПОВИЧ, про це П.ОЛІЙНИК сказав 31 травня під час відвідання львівського ВАТ “Концерн-Електрон”.

За словами І.ПОПОВИЧ, голова Львівської ОДА зазначив, що під час візиту до Львова у присутності Президентів Росії і України планується підписання угоди про співпрацю у сфері культури та бізнесу, в тому числі і з концерном “Електрон”, між Львовом та Санкт-Петербургом.

“Про запланований візит у Львів Володимира ПУТІНА голова Львівської ОДА мав розмову під час свого нещодавнього перебування у Києві з послом Росії в Україні Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ”, - поінформувала прес-секретар губернатора.

Водночас дата візиту В.ПУТІНА в Україну уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня В.ЧЕРНОМИРДІН заявив, що Президент Російської Федерації відвідає Україну, коли в ній буде сформовано уряд. «Обов’язково приїде», - зазначив В.ЧЕРНОРМИРДІН, але при цьому додав: «Куди приїжджати, до кого? Як закінчите все, як сформуєте уряд. Ну, що просто так приїжджати? Так Президенти не їздять».