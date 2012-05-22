Представник Папи: можна мати сотні друзів у Facebook і жодного реального друга

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку К.М.Челлі висловив під час лекції в Інституті міжнародних відносин та Інституті журналістики Київського національного університету на тему: «Проголошувати цінності сьогодні».

На лекції йшлося про важливість соціальних комунікацій: добро і зло, яке можемо від них отримувати. Проте найважливішим, на його думку, є шлях кожного з нас, шлях до пошуку правди, якого значення ми йому надаємо.

“Бо коли ми говоримо про пошук правди — маємо на увазі її віднайти, аби поділитися нею з іншими. Проте тут виникає питання, як поділитися тим, що ми шукаємо. Тому часто повторюю, що покликання журналіста є надзвичайно захоплюючим. Це покликання є дуже відповідальним. Бо під питанням залишається моя автентичність, автентичність кожного з нас. Водночас це також покликання, яке передбачає певний ризик. У певних ситуаціях можна навіть втратити роботу, у деяких країнах навіть хтось покладає своє життя за те, щоб донести правду”, - сказав К.М.Челлі.

За його словами, нині люди живуть у світі “Веб-2”, завдяки якому можуть комунікувати один з одним віртуально. Водночас К.М.Челлі зауважив, що можна мати сотні друзів у Facebook, але це все-таки будуть віртуальні друзі.

“Як наслідок, це може означати, що нема жодного реального друга. І родина має дати відповіді на виклики, які пропонує комунікація в контексті взаєморозуміння. Мені цікаво вас спитати, що роблять ваші батьки, коли ви заходите в інтернет. Медіа має страшенний вплив формування певного бачення життя, сім'ї та цінностей.

Щодо релігії, то часом бачимо певне висміювання релігійних цінностей. Тому варто ще раз задуматися над тим, як мас-медіа ставляться до системи цінностей. Тож один з важливих елементів є шанування цінностей людської особистості. Варто задуматися над тим, що мас-медіа — велике джерело, яке можна використати для освіти, а також для духовних цінностей. Тому школа — це те місце, де мають вчити дітей, як правильно користуватися всесвітньою мережею”, - вважає президент Папської Ради соціальної комунікації.

Після лекції студенти та викладачі Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин мали змогу поставити його високопреосвященству запитання.

Як повідомляв УНІАН, К.М.Челлі перебуватиме в Україні до 24 травня. Мета візиту К.М.Челлі – ознайомлення з комунікаційною діяльністю Української греко-католицької церкви, а також показати важливість для Римо-католицької церкви ведення інформаційної діяльності.