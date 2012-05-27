Тропічний шторм насувається на США повз нафтові свердловини

Стихія зачепить штати Флорида, Джорджія і Південна Кароліна, повідомляє Національний центр контролю ураганів США.

Зараз центр шторму знаходиться приблизно за 375 км на південний схід від Чарлстона, а максимальна швидкість його вітру становить 75 км/год. За даними метеорологів, шторм зміщується на південний захід, відзначає ICTV.

Разом з тим, за прогнозом, шторм незабаром повинен змінити свій напрямок таким чином, що до ранку 28 травня вийде в Атлантику.

Підкреслюється, що "Беріл" не загрожує нафтовим і газовим платформам у Мексиканській затоці.

Зазвичай, так званий сезон ураганів в США триває з 1 червня до 30 листопада. Синоптики відзначають, що 2012 року перший шторм сформувався в середині травня, що досить рано.