Російський спортивний керівник потонув в Адріатичному морі

У Хорватії загинув президент федерації санного спорту Росії Леонід Гарт.

Повідомленняпро це, що з'явились упонеділок,підтвердиливпрес-службіфедерації.



Заданими виданняLifenews, Гартпотонуввнеділю, купаючисьвАдріатичномуморі, напрогулянкупо якомувінвийшовнакатері.



Крімфедераціїсанногоспорту, ЛеонідГарточолюваввелику будівельнукомпанію,повідомляєРадіоСвобода.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter