Російський спортивний керівник потонув в Адріатичному морі
01:07, 26 червня 2012Світ
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У Хорватії загинув президент федерації санного спорту Росії Леонід Гарт.
Повідомленняпро це, що з'явились упонеділок,підтвердиливпрес-службіфедерації.
Заданими виданняLifenews, Гартпотонуввнеділю, купаючисьвАдріатичномуморі, напрогулянкупо якомувінвийшовнакатері.
Крімфедераціїсанногоспорту, ЛеонідГарточолюваввелику будівельнукомпанію,повідомляєРадіоСвобода.
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