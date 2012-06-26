Російський спортивний керівник потонув в Адріатичному морі

01:07, 26 червня 2012
Світ
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У Хорватії загинув президент федерації санного спорту Росії Леонід Гарт.

Повідомленняпро це, що з'явились упонеділок,підтвердиливпрес-службіфедерації.

Заданими виданняLifenews, Гартпотонуввнеділю, купаючисьвАдріатичномуморі, напрогулянкупо якомувінвийшовнакатері.

Крімфедераціїсанногоспорту, ЛеонідГарточолюваввелику будівельнукомпанію,повідомляєРадіоСвобода.

 

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