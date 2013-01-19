У Франції перекинувся автобус із російськими туристами: 20 постраждалих

Про це повідомив РІА «Новости» прес-секретар міністра охорони здоров`я Росії Олег Салагай.

”Дійсно, біля французького міста Шамбері перекинувся автобус із росіянами. В цілому постраждали 20 чоловік. Із них у 17 легкі травми, у трьох – більш тяжкі, але загрози життю постраждалих немає”, - сказав він.

Співбесідник агентства повідомив, що в даний час фахівці МОЗ РФ контактують з цього питання з французькими колегами.

За відомостями прес-служби асоціації туроператорів Росії, автобус з російськими туристами, що потрапив у ДТП в районі міста Шамбері, здійснював трансферт туристів туроператора ”Ерцог”.

За відомостями прес-служби, керівництво туроператора вилетіло до Франції.

Факт ДТП підтвердили і в МНС РФ.