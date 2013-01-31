Голова Ради Федерації: у Москви забагато повноважень

Москва повинна забезпечувати стабільність розвитку, а основні соціально-економічні повноваження варто передати суб'єктам Федерації, вважає вона.

"Держава повинна залишити за собою повноваження, які забезпечували б стабільність розвитку. Те, що буде сприяти економічному та соціальному розвитку і по конституції відноситься до питань спільного ведення, може бути передано на місця при фінансовому забезпеченні", - сказала Матвієнко в інтерв'ю "Российской газете".

До питань спільного ведення центру і регіонів зараз ставляться захист правопорядку, загальні принципи оподаткування, освіта та наука, охорона здоров'я та соцзахист, боротьба з надзвичайними ситуаціями, екологія, розпорядження ресурсами, а також адміністративне, трудове, земельне, сімейне та житлове законодавство.

На думку голови Ради Федерації, в Москві зараз зосереджено забагато повноважень для федеративної держави.

"Це було правильно під час перехідного періоду, становлення громадських і політичних інституцій. Але сьогодні більше повноважень можна передати на місця, зрозуміло, зберігши баланс, щоб не послабити ефективність управління країною", - сказала вона.

За її словами, чим менше буде федеральних представництв та чиновників на місцях, тим краще.

"Чим більше регіони матимуть самостійності в правильному розумінні і чим менше бюрократії, федеральних представництв та чиновників на місцях, які створюють надлишкові перепони для господарсько-економічної діяльності, тим краще буде для країни", - пояснила Матвієнко.