На місці вбивства Усами бен Ладена відкриють парк розваг

Про це передає в ніч на вівторок агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на місцеву владу.

Бен Ладен був знищений у травні 2011 року на околиці Абботабада в ході операції американського спецназу. При завершенні експертиз тіло глави "Аль-Каїди" в обстановці суворої секретності скинули в море, повідомляють РІА Новости.

Як повідомив в понеділок міністр спорту і туризму пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва Саїд Акіл Шах (Syed Aqil Shah), проект нової зони відпочинку передбачає організацію клубу парапланеристів та стадіону водних видів спорту, а також зоопарку та парку культурної спадщини. Загальна вартість проекту оцінюється в 50 мільйонів доларів, а будівництво має зайняти близько п'яти років.

За інформацією агентства, провінційний депутат Джавад Аббасі (Javed Abbasi) висловив сподівання, що новий парк розваг допоможе поліпшити репутацію Абботабада, яке стало місцем останнього укриття найвідомішого в світі терориста. Однак за словами Акіл Шаха, проект ніяк не пов'язаний з поганою славою міста і є всього лише частиною програми розвитку культури та дозвілля в Хайбер-Пахтунхва.