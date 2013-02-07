Екс-кандидату у президенти Білорусі зірвали презентацію книги

Екс-кандидату у президенти Білорусі Володимиру Некляєву люди у цивільному зірвали презентацію книги.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, увечері 6 лютого на польському стенді ХХ Мінської міжнародної книжкової виставки-ярмарку Білоруський ПЕН-центр проводив презентацію 9 з 12 книг, які номіновані на літературну премію імені Єжи Гедройця.

Першою була представлена книга В.Некляєва «Менскі раман. Аўтамат з газіроўкай. З сіропам і без».

Голова ПЕН-центру Андрій Хаданович почав представляти В.Некляєва, але у цей момент до нього підійшла людина у цивільному, узяла за руку і запропонував відійти убік для розмови. Людина сказала, що захід не заплановано і вона дає п'ять хвилин на роздуми. Після цього А.Хаданович повернувся і передав слова незнайомця В.Некляєву.

В.Некляєв, розповідаючи про свою книгу, повідомив, що це не документальний роман, а художня проза про 60-ті роки, про життя молодих творчих людей в Мінську.

Після цього А.Хадановича знову відвели убік. Коли В.Некляєв побачив це, запропонував припинити презентацію і розійтися.

Як повідомляв УНІАН, з 6 по 10 лютого проходить ХХ Мінська міжнародна книжкова виставка-ярмарок «Книги Білорусі».

Українська делегація презентує на ній національну експозицію, проведе День української книги.