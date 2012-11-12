Лукашенко назвав «жлобською» політику Литви щодо Білорусі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, таку заяву О.Лукашенко зробив, коментуючи інцидент із закиданням на територію Посольства Литви в Мінську пляшок із займистою сумішшю, на зустрічі із студентами і викладачами Білоруського державного економічного університету.

Президент Білорусі нагадав про аналогічний інцидент з Посольством Росії в Білорусі, який стався в ніч на 31 серпня 2010 року. Тоді на територію посольства також було кинуто пляшку із займистою сумішшю, згорів автомобіль на стоянці дипмісії.

«Знайшли цих людей, сьогодні вони в місцях не таких віддалених. Вони сьогодні – політичні в'язні, Литва кричала гвалтом, що вони політичні в'язні. А коли їм ці пляшки кинули – це тероризм. Ось їхня політика. Це не подвійні стандарти, це просто жлобська політика”, - наголосив О.Лукашенко.

Він вважає, що литовська сторона чекає його реакції на інцидент.

«А я чекаю, що вони скажуть з приводу того, що вони шведський літак по своїй території провели і запустили в білоруський простір. Ось їм моя відповідь. Чому мовчать дотепер? Я переконаний, це кинули ніякі не терористи. Але якщо вони тут терористи, то й там терористи, коли було здійснено злочин проти росіян», - сказав О.Лукашенко.

Президент Білорусі також нагадав про подвійні стандарти в оцінці справи засудженого правозахисника Алеся Беляцького.

«Інформацію нам надав Європейський Союз через Литву, де він приховував гроші. Так, в Америці можна одержати довічне ув’язнення за несплату податків. Це нормально», - зазначив О.Лукашенко.

Як повідомлялося, увечері 6 листопада двоє невідомих кинули дві пляшки з «коктейлем Молотова» на територію литовської дипмісії в Мінську. Займання було локалізовано співробітниками служби безпеки посольства. МЗС Білорусі назвав інцидент злісним хуліганством.

9 листопада Президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що "не має наміру спекулювати" на інциденті з нападом на литовське посольство в Мінську. "Цей випад вже оцінений як самими білорусами, так і литовською стороною. Ми направили цій країні ноту, а попереднє розслідування здійснює сама Білорусь", - сказала вона.