В Білорусі КДБ взялось за чиновників з Управління справами Лукашенка

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це доповів керівник справами Президента Віктор Шейман на нараді з підвищення ефективності діяльності УС і підпорядкованих йому організацій.

«Стосовно ряду посадовців проводиться перевірка Комітету державної безпеки за підозрою в корупційних злочинах», - відзначив В.Шейман.

За даними Комітету держконтролю Білорусі, 15 організацій Управління справами в 2009-2012 роках здійснювали фінансову діяльність з суб'єктами господарювання, що мали ознаки псевдопідприємництва.

Раніше низка опозиційних білоруських ЗМІ поширила інформацію про те, що колишній керівник справами Президента Білорусі Микола Корбут перебуває під домашнім арештом.

За інформацією «Білоруського партизана», попередника В.Шеймана зняли з посади після звинувачень у тому, що той допустив масові порушення при будівництві білоруських об'єктів у Сочі.

Його заступник спробував покінчити життя самогубством - у робочому кабінеті він порізав собі вени, але залишився живий і потрапив до лікарні. Спроба суїциду врятувала чиновника від арешту.

В Управлінні справами Президента Білорусі інтернет-газеті «Салідарнасць» спростували цю інформацію.

Довідка УНІАН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив В.Шеймана керівником Управління справами глави держави 21 січня. В.Шейман разом з іншими високопосадовцями підозрюється міжнародними структурами в причетності до гучних зникнень людей. Його внесено до списку осіб, яким заборонено в'їзд на територію Євросоюзу і США.

Навесні 2009 року О.Лукашенко висунув завдання завершити білоруські довгобуди в Сочі до Олімпіади-2014.