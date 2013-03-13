В Японії почався сезон цвітіння сакури (фото)

Як повідомляє РІА Новости, цвітіння на 10 днів випередило прогнози через теплішу, ніж зазвичай, другу половину лютого і початок березня.

Повний розквіт, як очікується, припаде на наступний тиждень. Початок цвітіння, а потім і час повного розкриття квіток щороку в обов'язковому порядку висвітлюється у випусках новин та прогнозі погоди. Така важлива справа як прогноз цвітіння сакури на цей рік стала свого роду бізнесом. Компанія "Weathernews" - одна з найбільш авторитетних на цьому ринку - повідомляє, що цього року терміни цвітіння сакури будуть дещо випереджати середньорічні. Дані засновані на аналізі стану бутонів тисячі дерев у різних частинах країни.

За прогнозами компанії, в Токіо початок цвітіння очікується 23 березня, а повне розкриття квітів - 31 березня. На північ країни - острів Хоккайдо "фронт цвітіння сакури" прийде лише 30 квітня. У минулому році перші квітки сакури розкрилися в замку Коті на острові Сікоку 21 березня. Роком раніше - в місті Сідзуока на тихоокеанському узбережжі основного японського острова Хонсю 20 березня.