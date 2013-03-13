Обаму розсмішило питання, чи буде він давати вказівки Папі Римському

"Я не знаю, чи стежили ви за цим останнім часом, але не схоже, що конференція католицьких єпископів тут, у США, отримує від мене якісь накази", - сказав Обама в інтерв'ю телеканалу, повідомляє РІА Новости.

Він також зазначив, що йому, по суті, байдуже, з якої країни буде Папа, має значення лише важлива роль, яку новий глава католиків гратиме для людства.

"Я не так багато знаю про внутрішні суперечки Католицької церкви, щоб оцінити, наскільки серйозні доводи, які зараз наводяться. Але мені здається, що Папа-американець міг би виконувати своє завдання так само ефективно, як польський Папа, італійський Папа або гватемальський Папа", - сказав Обама.

Як повідомлялося, сьогодні конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського, про це сповістив білий дим над Сікстинської каплицею. Незабаром світу оголосять ім'я нового Папи.