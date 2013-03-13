У Ватикані обрали нового Папу Римського
20:16, 13 березня 2013Світ
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Конклав, що відкрився 12 березня в Ватикані, обрав в середу 266-го Папу Римського - з труби на даху Сікстинської капели Апостольського палацу піднімається білий дим.
Білий дим над Сикстинською каплицею / Фото: Vdp з Вікіпедії
Найближчим часом кардинал-протодиякон Римсько-католицької церкви Жан-Луї Торан з'явиться на балконі Собору св. Петра, щоб вимовити знамениту латинську формулу'' Habemus papam'' (У нас є Папа) і оголосити, хто був обраний новим Вікарієм Христа, і яке папське ім'я він прийняв.
Після цього на балкон головного католицького храму світу винесуть хрест, новообраний понтифік з'явиться перед віруючими і виголосить традиційне благословення'' Urbi et Orbi'' (Місту і світу).
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