У Ватикані обрали нового Папу Римського

Найближчим часом кардинал-протодиякон Римсько-католицької церкви Жан-Луї Торан з'явиться на балконі Собору св. Петра, щоб вимовити знамениту латинську формулу'' Habemus papam'' (У нас є Папа) і оголосити, хто був обраний новим Вікарієм Христа, і яке папське ім'я він прийняв.

Після цього на балкон головного католицького храму світу винесуть хрест, новообраний понтифік з'явиться перед віруючими і виголосить традиційне благословення'' Urbi et Orbi'' (Місту і світу).

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