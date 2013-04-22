Питання про закупки ЄС нафти у сирійської опозиції викликало обурення Росії

Про це заявив журналістам заступник голови МЗС РФ Михайло Богданов.

"Я думаю, що вони (Лавров і Керрі) обговорять всю проблематику сирійської кризи, в тому числі і цей аспект (питання про постачання нафти)", - сказав дипломат РІА "Новости".

"Ми розраховуємо, що це буде предметна і конструктивна розмова", - додав він.

Також глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Михайло Маргелов заявив, що рішення ЄС купувати нафту у сирійської опозиції ускладнить шлях до діалогу.

"З політичної точки зору все гранично ясно: не тільки постачання зброї, не тільки надання масованої політичної підтримки, але й економічно Захід зараз збирається підтримувати противників (президента Сирії) Башара Асада для того, щоб створити якийсь стійкий "струмочок" надходжень коштів до їхнього бюджету... Я вважаю цей крок ЄС недалекоглядним. Він тільки посилить клімат внутрішньосирійського взаємного нерозуміння і ще більше ускладнить шлях до діалогу між урядом і опозицією в Сирії", - заявив Маргелов.

Як відомо, у понеділок рада ЄС вирішила пом'якшити санкції щодо імпорту нафти з контрольованих повстанцями районів Сирії. Компаніям країн ЄС тепер дозволяється купувати нафту у сирійських повстанців, а також інвестувати і продавати обладнання для нафтовидобутку в Сирії.