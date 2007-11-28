У Берліні заарештували лідера грузинської опозиції

Увечері у вівторок, 27 листопада, в Берліні був арештований колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі. Як пише газета Die Berliner Zeitung, арешт був проведений на прохання грузинської влади на підставі Європейської конвенції про взаємну видачу злочинців. Затримання Окруашвілі підтвердив у середу прокурор Берліна.

Прокуратура Грузії звинувачує Іраклія Окруашвілі в цілій низці корупційних злочинів.

Лента.ру