У Венесуелі удар блискавки спричинив пожежу на нафтопереробному заводі (відео)

Пожежа на НПЗ в місті Пуерто-ла-Крус (Puerto La Cruz) розпочалася в неділю, 11 серпня, близько 15:00 за місцевим часом, заявив віце-президент Petroleos de Venezuela Асдрубал Чавес (Asdrubal Chavez).

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Загорівся резервуар з нафтопродуктами, в який вдарила блискавка, повідомляє Lenta.ru.

На території палаючого НПЗ сталися кілька вибухів, а стовпи полум'я, за словами очевидців, піднімалися на висоту в кілька десятків метрів.

Представники екстрених служб, які виїхали на місце події, і адміністрація підприємства заявили, що не мають даних про загиблих або постраждалих в результаті пожежі. Всього на НПЗ у Пуерто-ла-Крус працюють близько тисячі чоловік.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив у своєму офіційному мікроблозі, що він підтримує постійний зв'язок із співробітниками екстрених служб, задіяними в гасінні пожежі на НПЗ.

У серпні 2012 року в результаті великої пожежі, що сталася на НПЗ компанії Petroleos de Venezuela, розташованому біля міста Амуай, загинули 48 людей, сотні отримали поранення. Пожежникам знадобилося три доби для того, щоб ліквідувати загоряння на НПЗ в АМУА, причиною якого став витік газу.