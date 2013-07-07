У Хмельницькій області жінку вбило блискавкою через мобільний телефон

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як з’ясувалось, 44-річна жінка працювала на городі серед поля між селами Скнит та Клипачі і слухала музику на мобільному телефоні. Блискавка влучила у телефон, внаслідок чого жінка загинула на місці.

Тіло загиблої направлено до судово-медичної експертизи міста Нетішин.