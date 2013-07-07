У Хмельницькій області жінку вбило блискавкою через мобільний телефон
17:37, 07 липня 2013Суспільство
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У Хмельницькій області жінка загинула від ураження блискавкою.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Як з’ясувалось, 44-річна жінка працювала на городі серед поля між селами Скнит та Клипачі і слухала музику на мобільному телефоні. Блискавка влучила у телефон, внаслідок чого жінка загинула на місці.
Тіло загиблої направлено до судово-медичної експертизи міста Нетішин.
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